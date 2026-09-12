La presidenta del Comité de Acompañamiento de la Defensa y Activación del Borde Costero Taquila, Karla Otiniano Plasencia, advirtió que si la siguiente semana no se inician los trabajos de enrocado en el sector Taquila II (Las Delicias, Moche) el responsable será el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

Según Otiniano, el MTC aún no habría convocado al contratista para la firma de la adenda y el inicio de los trabajos, por lo que estos “recién comenzarían en dos semanas más”.

La erosión costera ha afectado a decenas de familias que viven hace más de 40 años en este sector de Moche y que ahora ven hasta peligrar sus vidas por el avance del mar.

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