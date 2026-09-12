Representantes de la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) en La Libertad descartaron que Trujillo y otros distritos de esta provincia vuelvan a inundarse como ocurrió en febrero de 1998 y marzo de 2017 debido a la activación de las quebradas San Ildefonso y San Carlos, ante la probabilidad de lluvias intensas provocadas por el fenómeno El Niño.

PREVENCIÓN

En diálogo con este Diario, el coordinador de la Unidad Desconcentrada de la ANIN en la región, César Villa Silva, indicó que en los dos desfiladeros ya se terminaron de construir los 61 diques (35 en San Ildefonso y 26 en San Carlos) que contempla el proyecto de solución integral que se ejecuta en ambas zonas.

“Los 35 diques de San Ildefonso se terminaron de construir en agosto de 2024 y los 26 de San Carlos, en diciembre de 2023. Todos están en funcionamiento, por eso es que cuando llovió de forma intensa en Trujillo en marzo de 2025, el agua que vino de San Ildefonso llegó casi limpia y sin la fuerza registrada durante El Niño costero de 2017”, manifestó Villa.

De acuerdo con el economista, otro componente del proyecto que se encuentra culminado es el túnel de trasvase de 1.5 kilómetros de largo que conduce el agua de San Ildefonso a San Carlos para luego transportar el líquido hacia el río Moche y su posterior desembocadura en el mar.

¿QUÉ FALTA?

Según fuentes vinculadas a la Región, los canales de conducción que llevarán el agua hacia el río Moche aún están en proceso de ejecución, mientras que la Contraloría General de la República reveló que de los 24 kilómetros [sumados ambos lados] del referido torrente contemplados en el mismo proyecto, al menos 12 km todavía se encuentran por culminar.

En marzo de 2017, las lluvias originadas por El Niño costero activaron ambas quebradas y sus aguas inundaron varios distritos de la capital liberteña, además de dejar millones de soles en pérdidas.

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