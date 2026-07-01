El Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro declaró improcedente la inscripción de Rafael López Aliaga como candidato a regidor de la Municipalidad Metropolitana de Lima por Renovación Popular. La decisión fue adoptada luego de evaluar la documentación presentada por la organización política para subsanar las observaciones formuladas a su lista de candidatos.

La medida quedó establecida en la Resolución N.° 04301, emitida este martes por el órgano electoral. Tras el análisis del expediente, el JEE concluyó que el líder de Renovación Popular mantiene vigente su condición de senador electo para el periodo parlamentario 2026-2031.

Argumentos

El principal argumento del tribunal electoral fue que Rafael López Aliaga ya fue proclamado como senador electo por el Jurado Nacional de Elecciones. Dicha proclamación fue oficializada mediante una resolución emitida el pasado 19 de junio.

Durante el proceso de subsanación, Renovación Popular presentó dos documentos con el objetivo de acreditar que el excandidato presidencial no asumiría el cargo parlamentario. Las cartas fueron dirigidas al Jurado Nacional de Elecciones y al oficial mayor del Congreso de la República.

Tras revisar la documentación, el JEE determinó que esos escritos no demostraban que la proclamación como senador hubiera perdido validez jurídica. Por ese motivo, concluyó que persistía el impedimento para integrar la lista de candidatos a regidores.

“La proclamación realizada por el Jurado Nacional de Elecciones constituye un acto formal y jurídicamente válido, cuyos efectos se mantienen vigentes mientras no sea revocado, modificado o dejado sin efecto por la autoridad competente”, se indica en el documento.

La resolución del JEE también declaró improcedentes las postulaciones de Guillermo Valdivieso y Mario Luna. En el caso de Valdivieso, el tribunal indicó que fue elegido como representante suplente ante el Parlamento Andino.

Respecto a Mario Luna, el organismo electoral señaló que no presentó la documentación suficiente para acreditar el requisito de domicilio en Lima. Por ello, su candidatura tampoco fue admitida dentro de la lista presentada por Renovación Popular.