El Jurado Electoral Especial (JEE) inició un procedimiento sancionador contra Miguel Torres Morales, medida que estaría relacionada con la presunta consignación de información falsa en su declaración jurada de candidatos, según se precisa en la resolución emitida por el organismo electoral.

Miguel Torres Morales postula a la segunda vicepresidencia de la República y al Senado por Fuerza Popular. De acuerdo con el documento emitido por el organismo electoral, el excongresista no habría declarado que mantiene acciones en la empresa AC Games Entertainment SAC, constituida en 2013.

De acuerdo con lo que precisó el Jurado Electoral Especial, la disposición ya fue notificada a las partes involucradas. En ese contexto, se informó formalmente al candidato sobre el inicio del procedimiento sancionador correspondiente.

El Jurado Electoral Especial señaló que el procedimiento se inició a raíz de una aparente omisión en la declaración jurada del candidato. Conforme a la resolución, Miguel Torres Morales habría consignado información inexacta al no informar su participación accionaria en la empresa AC Games Entertainment SAC.

Dicha entidad electoral recordó que la declaración jurada constituye un documento de carácter obligatorio dentro del proceso electoral. En ese sentido, precisó que cualquier omisión o consignación de información inexacta puede derivar en el inicio de un procedimiento sancionador.

Asimismo, se precisó que el caso se encuentra en una etapa inicial y que continuará conforme al procedimiento establecido en la normativa electoral. En ese marco, la notificación ya fue remitida al candidato para que pueda ejercer su derecho de defensa, de acuerdo con lo dispuesto por el Jurado Electoral Especial.

Según lo dispuesto por el organismo electoral, Miguel Torres Morales podría ser sancionado con una multa de hasta 55 mil soles. La decisión final dependerá de la evaluación que realice dicho organismo electoral una vez concluido el procedimiento correspondiente.