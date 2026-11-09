La jefa de la Oficina de Recursos Humanos del Congreso de la República, Sonia Polino, estaría involucrada en un presunto conflicto de intereses por la contratación de Katherine León Lescano, esposa del abogado de su hijo. León ingresó al Parlamento en julio de 2023, bajo el régimen laboral 728, como técnica del área de Administración de Personal, dependencia directa de Recursos Humanos, con una remuneración mensual de S/5.834, según reveló un informe periodístico de Punto Final.

La contratación se concretó tres meses después de que, en abril de 2023, la Policía detuviera a José Luis Pariamachi Polino, hijo de la funcionaria, por la presunta comisión del delito informático contra la fe pública, en la modalidad de suplantación de identidad agravada. La defensa legal del intervenido estuvo a cargo de Miguel Arturo Galagarza Terán, esposo de Katherine León Lescano. Pariamachi Polino continúa siendo investigado por el Ministerio Público.

Ante las consultas sobre el reportaje, Sonia Polino se abstuvo de brindar mayores detalles y argumentó que su condición de servidora pública le impide emitir comentarios. Minutos después, volvió a su oficina en compañía de Junior Cabrera y Lilia Espinoza, asesores de la Comisión de Procesos Administrativos Disciplinarios del Congreso.

Al respecto, la abogada Romy Chang señaló que los hechos podrían configurar una presunta negociación incompatible, por lo que consideró necesario que sean investigados, debido a que no se habrían priorizado los intereses del Estado. Además, advirtió que, si se demuestra que la contratación respondió a una contraprestación por los servicios legales brindados al hijo de la funcionaria, podría configurarse el delito de colusión entre la servidora pública y el particular, sancionado con hasta diez años de prisión.

Por otro lado, el reportaje también reveló que, días atrás, la jefa de Recursos Humanos organizó una celebración por Halloween a la que acudieron diversas figuras del Parlamento. Asimismo, se informó que Katherine León Lescano dejó de asistir presencialmente a su centro de trabajo durante dos días consecutivos, luego de conocer que se preparaba el informe periodístico, pese a que un oficio de la Oficialía Mayor del Congreso establece la prioridad de la modalidad presencial.

Finalmente, dicho dominical informó que solicitó entrevistas al abogado Miguel Galagarza Terán y a su esposa, Katherine León Lescano, pero ninguno respondió. Por su parte, la abogada Romy Chang recordó que el Estado se financia con los recursos de todos los peruanos y señaló que las autoridades de control deben adoptar las medidas correspondientes ante posibles irregularidades.