El ministro Juan Sheput calificó los primeros 100 días de gestión de Keiko Fujimori como “los mejores primeros 100 días de este siglo” y salió en defensa del Gobierno ante los cuestionamientos por la inseguridad ciudadana y la falta de resultados inmediatos. Durante una entrevista con Panorama, argumentó que la mandataria asumió el poder en un escenario complejo, marcado por el avance de la criminalidad organizada, una economía debilitada, los efectos del Fenómeno El Niño y el deterioro institucional.

Sheput también resaltó que, según su evaluación, el Gobierno ha logrado recuperar la confianza de los inversionistas privados y mejorar la imagen de la presidenta. En su balance, comparó el panorama económico actual con el de la administración de Pedro Castillo y aseguró que durante ese periodo se retiraron alrededor de 25.000 millones de dólares en inversiones. Asimismo, sostuvo que las medidas preventivas frente al Fenómeno El Niño han contribuido a disminuir el riesgo de desbordes de los ríos Tumbes y Zarumilla, pese a las fuertes lluvias registradas en el norte del país.

Al ser consultado sobre las críticas por una presunta falta de liderazgo y el manejo del gabinete ministerial, Sheput descartó que el Ejecutivo mantenga una postura tibia. Sostuvo que los cuestionamientos responden a las elevadas expectativas ciudadanas, principalmente en materia de seguridad, y señaló que enfrentar a la criminalidad organizada exige acciones sostenidas en el tiempo.

En ese sentido, expresó su respaldo al premier Luis Galarreta, a quien describió como un funcionario eficaz y leal a la presidenta. También destacó su intervención en las gestiones que permitieron al Ejecutivo obtener 27 facultades legislativas del Congreso.

De cara a los próximos 100 días, Sheput indicó que el Gobierno buscará afianzar el liderazgo de Keiko Fujimori, impulsar la recuperación económica y evidenciar los avances de las acciones preventivas frente al Fenómeno El Niño. Asimismo, afirmó que los trabajos de descolmatación de los ríos del norte han ayudado a prevenir inundaciones y que las medidas económicas contribuirán a atender las dificultades de empresas y ciudadanos. Finalmente, aseguró que todos los sectores del Ejecutivo están enfocados en recuperar la confianza de la población.