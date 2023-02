El Jefe de Gabinete Técnico de la Presidencia de la República, Raúl Molina Martínez, presentó su renuncia al cargo en una carta dirigida a la mandataria Dina Boluarte.

“Traté de poner mi mejor esfuerzo para contribuir al reencuentro entre peruanos, pero no parezco ser el asesor principal que usted quiere. Siendo así, he concluido que desde fuera del gobierno, puedo hacer más por las reformas que el país requiere impostergablemente. Por tanto, por medio de la presente, presento mi renuncia al cargo de Jefe de Gabinete Técnico de la Presidencia de la República que usted me confió”, expresó Molina en el mencionado documento.

Molina, tras exponer su renuncia, pidió a la presidenta Dina Boluarte que escuche a la ciudadanía. “Con el debido respeto, escuche a nuestra gente, a la gran mayoría que pide cambios, y respóndale como Jefa de Estado, más que como jefa de gobierno”, señaló.

Asimismo, Raúl Molina invocó a que se continúen los esfuerzos que se han desplegado junto con el Viceministerio de Gobernanza Territorial y Secretaría de Gestión Social y Diálogo.

“Instamos a promover y apoyar iniciativas de diálogo y reencuentro entre peruano. Le deseo lo mejor”, finalizó Raúl Molina.