El coronel PNP Harvey Colchado anunció que acudió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para denunciar el acoso por parte del gobierno de Dina Boluarte tras el allanamiento de la presidenta de la República.

“Que, el Estado peruano a través del Ministerio del Interior, adopte las medidas adecuadas para proteger eficazmente los derechos de vida, en la vertiente de desarrollo y la integridad personales de Harvey Colchado y otros 800 policías que vienen sufriendo acoso desde el propio Ejecutivo, bajo la amenaza permanente e inminente de ser dados de baja de la Policía Nacional en venganza por haber participado en investigaciones fiscales que tienen que ver con alta corrupción en el poder y en el allanamiento a la casa de la presidenta Dina Boluarte”, se lee en el documento presentado por Colchado.

Ante ello, el comandante general de la Policía Nacional del Perú, Víctor Zanabria, sostuvo que pese al presunto acoso de Colchado, este ya cuenta con los años de servicio suficiente como para pasar al retiro.

Asimismo, señaló que este jueves se publicó la lista de coroneles que ascenderán a generales, por lo que en las próximas horas se emitirán las resoluciones para hacerlo de manera oficial.

“Hoy hemos publicado el cuadro de méritos del ascenso de los señores coroneles a generales y ya se había publicado con anticipación el número de vacantes. Seguro en el transcurso de hoy o mañana deben salir las resoluciones de los ascensos a generales”, declaró a Canal N.

Además, Zanabria aclaró que Colchado tiene el derecho de acudir a instancias interamericanas.

“En el sistema de invitaciones ya se han instalado las comisiones que tienen que hacer una clasificación para que aquellos, de acuerdo a ley, estén en las condiciones para ser invitado. Yo no le pudo responder si está o no invitado porque no estoy en la comisión, pero supongo que el oficial sabrá por su legajo que está en las condiciones de ser invitado y está en su derecho de acudir al sistema interamericano”, agregó.