El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) dejó al voto la apelación presentada por el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, quien busca revertir la resolución del Jurado Electoral Especial (JEE) de Pacasmayo que le atribuyó una presunta vulneración del deber de neutralidad por el uso de una cámara institucional del Parlamento en un mitin de la candidata Keiko Fujimori.

Durante la audiencia pública realizada este viernes, su defensa legal, Ernesto Blume, abogado defensor de Rospigliosi sostuvo que no corresponde atribuir responsabilidad al titular del Legislativo. El ex magistrado argumentó que el trabajador involucrado reconoció el error y ya fue separado del cargo, por lo que el caso no puede imputarse a su patrocinado.

“En este caso se estaría atribuyendo responsabilidad por una omisión por un dejar de controlar... si eso fuera cierto la responsabilidad del manejo de los bienes del Congreso de la República está a cargo del Oficial Mayor” añadió el ex magistrado.

Blume citó un precedente del Tribunal Constitucional que establece que los titulares de entidades públicas no pueden ser considerados responsables por todos los actos de su personal subalterno, pues ello implicaría “un estándar imposible” que exigiría capacidades “omnipresentes y omniscientes”.

Asimismo, añadió que que el presidente del Congreso no participó de manera directa ni indirecta en el uso de la cámara institucional, y que el trabajador involucrado ya fue separado de su c