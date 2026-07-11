El pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) realizará el próximo 13 de julio una audiencia pública para analizar la apelación presentada por Renovación Popular contra la resolución que declaró improcedente la candidatura municipal de Rafael López Aliaga.

Cabe mencionar que esta sesión pública fue programada para las 3:00 p. m. y el personero legal del partido ya fue notificado.

El recurso llegó al JNE luego de que el 4 de julio el Jurado Electoral Especial de Lima Centro admitiera la apelación presentada por Renovación Popular contra la resolución del 30 de junio que declaró improcedente la inscripción de las candidaturas de Rafael López Aliaga, Guillermo Valdivieso y Mario Luna para las elecciones municipales de Lima Metropolitana. Con ello, el expediente fue elevado para una decisión definitiva.

En la apelación, el personero legal Fernando Sandoval sostiene que la resolución del JEE vulneró el “derecho fundamental y constitucional de ser elegido” de los candidatos, “tomando como base argumentos que contravienen la Constitución y la Ley”.

También se argumenta que el impedimento para postular en elecciones municipales alcanza a los congresistas en funciones y no a quienes aún no han juramentado el cargo. En ese sentido, afirmó: “De modo que al no asumir el mandato o no haber juramentado el cargo, el elegido no se encuentra inmerso en el impedimento de ley”.