Día clave en el proceso electoral. El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) empezó este miércoles con la evaluación de las apelaciones de los recursos de nulidad planteados en su mayoría por Fuerza Popular.

La audiencia se inició a las 09:30 de la mañana y tiene en agenda la revisión de 10 apelaciones, todas de Fuerza Popular (FP), pues fueron declaradas improcedentes en primera instancia por los Jurados Electorales Especiales (JEE) de diferentes jurisdicciones.

La audiencia viene siendo transmitida por las redes sociales y los canales del organismo electoral.

Los magistrados del pleno, Jorge Salas Arenas, Luis Arce Córdova, Jorge Rodríguez Velez y Jovián Sanjinez Salazar evaluarán y resolverán las 10 apelaciones referidas a recursos de nulidad que presentó el partido naranja, todas referidas a la presunta falsificación de firmas de uno o más integrantes de una mesa de sufragio o de rúbricas que no coinciden.

Correo revisó los expedientes (ver infografía) que fueron rechazados por los JEE y la mayoría coincide en sus escritos que “no es suficiente una mera sospecha a partir de la observación de documentos sin elementos probatorios para declarar la nulidad de un acta”.

El partido que lidera Keiko Fujimori sustenta su pedido adjuntando la ficha del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) para hacer una comparación entre la firma que aparece allí y la que se dejó en el acta.

En una de las resoluciones, el JEE de Huari (Áncash) declara infundado el pedido de FP y destaca que no se adjuntaron “elementos inequívocos como una constancia policial y/o una pericia grafotécnica”.

Aunque en una resolución del JEE de la misma región, pero en Huaraz, se sostiene que no resulta posible que dentro de un plazo tan breve, se pueda actuar con los medios probatorios como una pericia grafotécnica que “permita establecer con un mínimo grado de certeza la existencia de la falsificación”.

Cabe precisar que en el mismo documento, se hace alusión a la resolución No. 0366-2011-JNE de fecha 10 de mayo de 2011, que señala que “(...) existen algunas en las que si bien las firmas de los miembros de mesa no son exactamente iguales a las que figuran en la consulta del RENIEC , ello no significa que sean falsas”.

Mientras que en una resolución de Cajamarca se precisó que no se cumplió con anexar prueba alguna que respalde sus afirmaciones sobre el supuesto fraude.

Lourdes Flores considera que hubo actos preparatorios para lo que consideró un “fraude en mesa”. Indicó que también existe “un mismo puño gráfico” en algunos centros de escrutinio de la segunda vuelta electoral.

Según información de los JEE, hasta el 19 de junio se habían interpuesto 1088 pedidos de nulidad, de los cuales los JEE habían resuelto el 95 %. Aún estaban pendiente las apelaciones que al respecto se interpondrían ante la instancia máxima del sistema electoral.

Hasta esa fecha también sumaban 202 los recursos de apelación interpuestos y que el JNE tendrá que resolver.

Si el organismo que preside Jorge Salas Arenas resuelve los recursos de nulidad a favor de FP, los resultados que se conocen hasta el momento y que dan como ganador a Pedro Castillo podrían cambiar.

Los recursos de nulidad presentados representan unos 200,00 votos.

Cabe precisar que las apelaciones que se revisarán hoy tienen que ver con el fondo del asunto, pues fueron rechazadas por los JEE por no considerar que hubo falsificación en firmas. Sin embargo, también están pendientes de resolución una gran cantidad de recursos de nulidad que no fueron aceptadas por los JEE por haberse presentado después de las 8 de la noche del 9 de junio.

Precisamente, ayer la presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, hizo un llamado a la tranquilidad y le pidió a la ciudadanía que se informe por fuentes confiables sobre el proceso electoral.

“El proceso no está culminado (...), estamos a tiempo. Antes del 28 de julio el JNE tiene que proclamar al presidente o presidenta de la República. Les pido tener calma y dejar al JNE que termine con su trabajo”, expresó.

En otro momento, aseguró que no hay ningún indicio de sospecha de una situación de irregular gravedad en las elecciones e insistió en la necesidad de basar nuestro análisis en los reportes de expertos “que han supervisado las elecciones y que indican que se han realizado con normalidad”.

“Todos los reportes (de los observadores) nos dicen que sí han habido algunos incidentes, pero ninguno de los reportes habla de fraude”, aseguró Bermúdez.

