El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) confirmó la sanción impuesta a Fuerza Popular, que incluye una multa y la reducción de parte de su financiamiento público directo (FPD), por el uso indebido de estos recursos.

La medida fue oficializada mediante la Resolución N.° 0529-2026-JNE, publicada en el boletín de Normas Legales del diario El Peruano.

La resolución declara infundado el recurso de apelación presentado por la representante legal del partido, Martha Chávez Cossío, y ratifica la decisión adoptada previamente por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) en noviembre de 2025.

Como parte de la sanción, se establece una multa equivalente a 33 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), es decir, S/ 181,500, además de la pérdida del 10 % del financiamiento público directo correspondiente a la asignación semestral. Esto se debe a la utilización de fondos en actividades no contempladas por la Ley de Organizaciones Políticas.