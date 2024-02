El ministro de Defensa, Jorge Chávez Cresta, descartó, a corto plazo, permitir el uso de armas por parte de las rondas campesinas contra la delincuencia en Pataz, La Libertad. No obstante, afirmó la intención de colaborar con las rondas campesinas para abordar la problemática del crimen. Además, abordó la crisis de los controladores aéreos y la posible reapertura de los penales ‘El Frontón’ y ‘Sepa’.

En una reciente entrevista a Canal N, el titular del Mindef sostuvo que no se ha cerrado la posibilidad de permitir a las rondas campesinas a usar armas de fuego contra delincuentes, pero que, en el corto plazo, no se contempla la medida. Del mismo modo destacó la labor de estas en la lucha contra el terrorismo.

“ Yo no he cerrado ninguna posibilidad ni he aprobado ninguna posibilidad. Eso depende de las evaluaciones que estamos realizando , recordemos que en la época de lucha contra el terrorismo los comités de autodefensa que estaban en la zona sur andina de nuestro país y las rondas campesinas que se encontraban en la zona norandina de nuestro país contribuyeron en la lucha contra el terrorismo en pro de la pacificación”, aseveró.

Chávez Cresta mencionó que no descartan una reunión a través del Ministerio del Interior para abordar esta medida, ya que han observado casos de terrorismo, incluyendo la voladura de cerca de 12 torres de tensión, secuestros y acciones que involucran la presencia de grupos armados en el norte del país.

“ No podemos descartar poder trabajar y coadyuvar este esfuerzo con la población para poder llevar a cabo este tipo de acciones y asegurar la tranquilidad en la zona ”, explicó Chávez Cresta.

Crisis de controladores aéreos

Sobre el tema de los controladores aéreos, el ministro Jorge Chávez anunció la retoma de responsabilidades que anteriormente estaba a cargo de la Fuerza Aérea del Perú. Indicó que estos retomarán sus funciones gradualmente, con la expectativa de obtener certificaciones en un lapso de cuatro a cinco meses, para así estar preparados para brindar apoyo en situaciones de contingencia en el control del tráfico aéreo.

“Hemos retomado las acciones que antes tenía como responsabilidad nuestra Fuerza Aérea del Perú, la cual es preparar como una reserva de contingencia a controladores de nuestro tráfico aéreo”, afirmó.

“Por lo tanto, si nosotros tenemos la proyección de preparar a 50 miembros de la Fuerza Aérea para que ellos puedan controlar el tráfico aéreo vamos a empezar de 20 o 25 en 25 y vamos a lograr en un espacio entre 4 y 6 meses que ellos puedan ser certificados y que ellos puedan, en cualquier contingencia, poder ayudar ese desarrollo del control del tráfico aéreo de nuestro país ”, acotó.

Reactivación del penal El Frontón

El ministro de Defensa abordó el tema en el Congreso de la República, donde legisladores han solicitado la reapertura de penales como El Frontón y el Sepa, así como la ampliación del Penal de Challapalca.

“Es una idea porque no se ha materializado, si se da el proyecto debe ser viabilizado por el Congreso, hay que tener en cuenta que falta mucha infraestructura para albergar a los reos que están hacinados en los penales”, precisó y expresó que la iniciativa de reforzar el sistema penitenciario no ha sido ni descartada ni aprobada hasta el momento.

