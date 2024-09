El Congreso de la República decidió reprogramar la votación de suspensión por 120 días contra Jorge Flores Ancachi, quien es acusado por recortar los sueldos los trabajadores de su despacho, para este 18 de setiembre.

Según informó Eduardo Salhuana, quien indicó que el congresista de Podemos Perú sindicado como parte de ‘Los Niños’, presentó un oficio informando que se le prescribió descanso médico.

De acuerdo con el documento, la prescripción la emitió un galeno de la Clínica Internacional, donde le recomiendan reposo del 10 al 12 de setiembre.

También señaló que su abogado no podrá asistir por una serie de diligencias previamente programadas.

“Por este motivo he solicitado la reprogramación de mi defensa ante el pleno, considerando también mi actual estado de salud”, sostuvo en el oficio.

“Dado que tanto mi situación médica como el proceso en la Comisión de Ética son de vital importancia, solicito que se justifique mi inasistencia al pleno durante las fechas mencionadas”, añadió.

Cabe recordar que en julio del 2023, se difundió un audio en ‘Cuarto Poder’, donde Flores Ancachi acepta el recorte de sueldo a sus trabajadores. Asimismo, acordó con su personal recortarle el 10% de sus salarios y el 50% de los bonos que reciben en el Congreso.

“Con ustedes había quedado bien claro, de que ustedes nos iban a apoyar con el 10%. Yo considero que es algo no tan desfavorable para ustedes, y con los bonos al 50. Lo han cumplido, no, parte de ustedes, pero no veo esa voluntad”, afirmó en el clip.

En otro momento, el parlamentario manifestó que se arrepiente por no haber aceptado un acuerdo ilegal, que sería recibir US$ 250 mil a cambio de puestos de trabajo en el Parlamento.

“Yo he podido darles la oportunidad a ustedes a pesar de que a mí me ofrecieron, incluido el puesto de secretario técnico, incluido el puesto de secretario técnico, 250 mil dólares. Y hoy me arrepiento de no haber recibido ese dinero y a la m... los proyectos que se hubieran aprobado o no. Me hubiera llegado al p... Lamentablemente perdí esa gran oportunidad sabiendo de que estaba trayendo personas que entendían cuál es la forma de trabajar acá”, expresó en los audios.

