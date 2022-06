El vocero de Renovación Popular, Jorge Montoya, se refirió a la decisión que tomó el Pleno del Congreso de la República el último miércoles al aprobar la denuncia constitucional contra el exfiscal de la Nación Pedro Chávarry, y rechazar inhabilitarlo de la función pública por diez años.

El congresista consideró que Chávarry es inocente y que no habría cometido los presuntos delitos de encubrimiento personal y encubrimiento real, por lo cuales se le acusa. Además, aseguró que las imputaciones contra el exfical de la Nación fueron una “manipulación” del expresidente Martín Vizcarra.

“Yo creo que Pedro Chávarry es inocente de lo que lo acusan. Ha sido una manipulación política en su momento. (¿De quién?) De Vizcarra y su gente”, declaró Montoya Manrique en conversación con Canal N.

“Hubo una campaña mediática tan fuerte que lo demolieron y él no tuvo la facilidad de expresarse de manera adecuada para deslindar las cosas. Fueron hechos tras hechos (…) el interés político era clarísimo y se armó un tinglado para eliminar a Chávarry, no lo podían manejar”, agregó.

Seguidamente, el legislador enfatizó que el Congreso no debió proponer inhabilitar a Pedro Chávarry y tampoco presentar la denuncia constitucional en su contra.

“¿Por qué acusar y no inhabilitar? Por los votos que salieron así, pero desde mi punto de vista ninguna de las dos cosas. No se le debió inhabilitar ni tampoco acusar. Él tiene un proceso que se le está siguiendo en el Poder Judicial, la ley es la ley, no estamos en contra de la ley”, respondió.

Declaraciones de Jorge Montoya

Decisión del Congreso

Con 55 votos a favor, 26 en contra y 6 abstenciones, el Pleno del Congreso desestimó inhabilitar al exfiscal de la Nación para ejercer cargos públicos por 10 años.

Al sustentar la denuncia, la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Rosío Torres (Alianza para el Progreso), hizo un recuento de cómo Chávarry obstruyó la investigación del fiscal José Domingo Pérez, del equipo especial del Caso Lava Jato, contra la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, por el Caso Cócteles.