El vocero de Renovación Popular, Jorge Montoya, consideró que el caso de la licitación para la compra de biodiesel de Petroperú no amerita una moción de vacancia contra Pedro Castillo, pues el mandatario no participa de este proceso y tendría que probarse que hubo “tráfico de influencias”.

En declaraciones a RPP, señaló que el caso debe ser investigado por el Ministerio Público, pero precisó que la responsabilidad cae sobre las autoridades de Petroperú.

“Vimos acciones sospechosas en Palacio de Gobierno, exigimos acciones para ver si hay actos indebidos. El Ministerio Público tiene que actuar porque no podemos seguir esperando respuestas cuando sabemos que no van a llegar”, manifestó.

“La responsabilidad en este caso es de Petroperú, en las licitaciones el presidente no participa. Tendría que probarse trafico de influencias para poder relacionarlo con el tema y luego recién pensar en que podría ser causal para una vacancia”, agregó.

Cabe indicar que la bancada de Renovación Popular fue una de las que respaldó la moción de vacancia contra Castillo Terrones, formulada por Patricia Chirinos, de Avanza País. Sin embargo, moción no consiguió los votos necesarios para ser admitida a debate.

El caso de Petroperú

Latina publicó el último domingo un informe periodístico donde se detalla que, el pasado 18 de octubre, el presidente Pedro Castillo recibió en su despacho al gerente general de Petroperú, Hugo Chávez Arévalo; a Samir Abudayeh Giha, gerente de Heaven Petroleum Op.; y a la empresaria Karelim López.

De acuerdo con el registro de visitas de Palacio de Gobierno, Karelim López ingresó a las 09:21 a.m. y se retiró a las 10:54 p.m.; la visita de Abudayeh ocurrió entre las 09:25 a.m. y las 10:53 p.m.; y Chávez Arévalo estuvo entre 09.27 a.m. y 11:10 a.m.

Días más adelante, el 11 de noviembre, Heaven Petroleum ganó una licitación en Petroperú para venderle biodiesel por US$ 70 millones.

Acciones del Ministerio Público

Por este caso, la fiscalía intervino las instalaciones de Palacio de Gobierno y Contraloría para recabar información sobre este caso. Según documentos del Ministerio Público, el gerente de Petroperú podría haber cometido el delitos por haberse reunido con un proveedor de su institución cuando había un proceso de licitación en curso.

