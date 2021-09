El vocero de Renovación Popular, Jorge Montoya, sostuvo que la gestión presidencial de Pedro Castillo, muestra cada día rasgos comunistas, debido a que creen en la ley, no respeta las normas y ahora realiza nombramientos cuestionados.

“El gobierno de Pedro Castillo muestra cada día características comunistas, no creen en la democracia y la ley. Hasta el momento no ha cambiado a los ministros cuestionados, que no deberían estar en sus puestos”, sostuvo el parlamentario.

Respecto al reciente nombramiento del excandidato al Congreso por Perú Libre, Julián Palacín Gutiérrez, como presidente del consejo directivo del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), el portavoz de Renovación Popular dijo que es un gran error.

“El Gobierno se está equivocando en los nombramientos de altos funcionarios desde hace tiempo y no le liga una. Es lamentable que no busque a personas eficientes, pese que hay muchas con experiencia para ese cargo (presidencia de Indecopi)”, indicó Montoya.

Asimismo, dijo que, desde el Parlamento, se trabajará una ley idónea para que no se repita estos casos y se nombre en puestos importantes a personas que tenga el perfil para un cargo. “Varias bancadas van a presentar un proyecto de ley para que no vuelvan a repetirse estos nombramientos”, destacó.

A juicio de Montoya, el presidente Pedro Castillo es quien avala las cuestionadas decisiones dentro del Poder Ejecutivo.

VIDEO RECOMENDADO: