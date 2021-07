El vocero de Renovación Popular, Jorge Montoya, habló sobre la votación para la Mesa Directiva que se realizó el último lunes 26 de julio, en la que apenas obtuvo 10 votos, cuando su bancada está conformada por 13 parlamentarios. Sobre esto indicó que se llevará a cabo una investigación interna.

“Va a ameritar una investigación interna del partido. La lealtad es fundamental, más en la política. Cuando uno cree que puede hacer lo que quiere, la democracia se ve afectada. Que expliquen los motivos, se salieron de la línea dada por el partido”, sostuvo.

Luego, señaló que recibió amenazas para declinar a su candidatura a presidente del Congreso y le dijeron que si continuaba “iba a dejar que suba el comunismo” a la Mesa Directiva.

PERÚ NO ESTÁ PARA OTRA VACANCIA

Por otro lado, sostuvo que el Perú no está para vivir otra vacancia más ante una posibilidad de que se presente una moción en contra del presidente Pedro Castillo.

“Vacancia, no. El país no está para aguantar una vacancia más, menos empezando un gobierno. Pero hay cosas que tenemos que arreglar. El Jurado Nacional de Elecciones no va a quedar impune, hemos visto que hubo irregularidades y habrá una comisión investigadora para ese tema”, sostuvo el también almirante en retiro.

Asimismo, dijo que el presidente Pedro Castillo “no es Vladimir Cerrón” y cree que aparentemente cree en la democracia y que sus “acciones no son comunistas”.

