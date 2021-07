La congresista Norma Yarrow (Renovación Popular) señaló que no es una “opción” arriesgar a “perder la Mesa Directiva” del Parlamento para el periodo 2021-2022. A través de sus redes sociales, indicó que Jorge Montoya, quien lidera la lista unipartidaria de Renovación Popular, “no logró” el consenso necesario para formar una lista multipartidaria.

“Montoya lamentablemente no logró los consensos necesarios para tener una lista multipartidaria. Y arriesgar a perder la Mesa Directiva no es para mí opción porque el Perú no puede tener una Mesa Directiva de izquierda. Se trata del Perú”, señaló en Twitter.

Yarrow aclaró que “siempre” apoyó a Jorge Montoya y que no dudaría en respaldarlo en esta elección si se presentara con una lista multipartidaria.

“Creo que piensan que no apoyo a Montoya. Si ven mis declaraciones siempre lo apoyé, si tuviera una lista multipartidaria con él en la cabeza sin pensarlo votaría por esa lista. Debido a que solo somos 12 en la bancada, esa lista (unipartidaria) no prosperará”, aseguró.

Montoya lamentablemente no logro los consensos necesarios para tener una lista multi partidaria.

El último sábado, se presentó la lista encabezada por Jorge Montoya e integrada en su totalidad por legisladores de Renovación Popular para el periodo 2021-2022. Según la relación, María de los Milagros Jackeline Jáuregui Martínez De Aguayo va a la primera vicepresidencia, Alejandro Muñante Barrios a la segunda y Noelia Rossvith Herrera Medina a la tercera.

En sus redes sociales, la congresista Yarrow le respondió a un usuario y lamentó la decisión de su bancada legislativa de presentar una lista unipartidaria. Aseguró que no la respaldará.

“Luis, por mi parte comparto tu opinión, lamentablemente esta decisión de Renovación Popular no fue unánime. No apoyaré la lista de Renovación Popular. Es el momento de unirnos para que el comunismo no acapare todos los poderes del Estado. No podemos ser un Congreso obstruccionista, debemos ser democráticos”, precisó.

