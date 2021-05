El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, consideró este miércoles que la ciudadanía se debe mantener vigilante al cumplimiento de las reglas democráticas, consultado por el contenido del audio que involucra al virtual legislador por Perú Libre, Guillermo Bermejo, en el que afirma que “si tomamos el poder, no lo vamos a dejar”.

“Las reglas democráticas son claras, hay que cumplir con esas reglas democráticas. Me parece que es fundamental que la ciudadanía se mantenga vigilante frente al cumplimiento de las reglas democráticas de todos los políticos, incluyéndome a mí, que tenemos que rendir siempre cuentas a la ciudadanía”, señaló en diálogo con Exitosa.

En un audio difundido por Willax TV el último lunes, se escucha al virtual congresista de Perú Libre, Guillermo Bermejo, asegurar que si su agrupación gana las Elecciones Generales 2021, “no vamos a dejar” el poder.

“Nosotros somos socialistas y nuestro camino a una nueva Constitución es un primer paso, y si tomamos el poder, no lo vamos a dejar. Con todo el respeto que se merecen ustedes y sus pelotudeces democráticas, preferimos quedarnos para establecer un proceso revolucionario en el Perú”, se le oye decir.

Muñoz consideró que este tipo de expresiones generan “más incertidumbre” en el marco de la segunda vuelta electoral.

“Es como ponerle leña al fuego, no hay que ser irresponsables en ese sentido. A mí me invitan a tener determinada conducta, actúo, pacto, creo y voy en esa línea y después te digo que no, ya no voy a tener esa conducta o tú y yo celebramos un contrato con reglas claras y después te digo que no voy a cumplir el contrato […] ¿Cómo te sentirías? Las personas que no tienen la capacidad de cumplir con su palabra están engañando al pueblo”, dijo.

Asimismo, precisó que los equipos técnicos que acompañan tanto a Pedro Castillo (Perú Libre) como a Keiko Fujimori (Fuerza Popular) “son importantes”, pero más lo es “la palabra” que ambos candidatos empeñen.

“Los equipos técnicos con importantes, pero más importante que los equipos técnicos es la palabra, la honorabilidad, el hecho mismo de que los candidatos cumplan con sus promesas, ahí es donde se tiene que centrar la gran importancia”, refirió.

Finalmente, el alcalde de Lima reiteró que desde su comuna no se entregará autorización a los aspirantes al sillón presidencial para realizar actividades proselitistas en medio de la pandemia por el COVID-19.

“Yo he expresado claramente que no vamos a entregar ninguna autorización para mítines, para que las personas se agrupen y hay que llamar a la conciencia de cada quien porque el primer actor que tiene que ser consciente de que tenemos que cuidarnos es el ciudadano”, acotó.

