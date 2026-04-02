La ausencia del candidato presidencial Jorge Nieto en el reciente debate electoral generó interrogantes sobre las razones que impidieron su participación.

Tras el hecho, el Partido del Buen Gobierno difundió un comunicado oficial en el que denunció presuntos bloqueos y dificultades en el tránsito que habrían afectado el traslado del candidato hacia el lugar donde debía realizarse el debate presidencial.

Según la agrupación política, los hechos registrados habrían impedido que Nieto llegara oportunamente al evento.

Partido denuncia congestión vehicular y presencia de manifestantes

De acuerdo con el pronunciamiento difundido por el partido, durante el desplazamiento del candidato se habría dispuesto un cambio en el flujo vehicular de sur a norte, situación que, según la agrupación, generó congestión y retrasos significativos.

Asimismo, el comunicado señala que se reportó la presencia de manifestantes en una zona de peaje, quienes habrían bloqueado el tránsito vehicular y agravado la situación.

El partido sostuvo que la combinación de estos factores generó un posible obstáculo para la participación del candidato en un espacio considerado fundamental dentro del proceso democrático.

Agrupación política solicita acciones a autoridades

En el documento, el Partido del Buen Gobierno exhortó a las autoridades competentes a adoptar medidas inmediatas para restablecer el orden y garantizar el libre tránsito en vías estratégicas.

Asimismo, la organización señaló que impedir o dificultar la presencia de un candidato en un debate presidencial afecta —según indicaron— el derecho ciudadano a informarse y la equidad en el proceso electoral.

El comunicado concluye destacando la importancia de asegurar que los debates se realicen con la participación de todos los candidatos convocados.