Jorge Nieto, excandidato presidencial de Buen Gobierno, respaldó las listas presentadas por el bloque Consenso por la Democracia para las mesas directivas del Senado y la Cámara de Diputados.

Según indicó, la iniciativa pretende reforzar el papel fiscalizador del Congreso y mantener el equilibrio entre los poderes del Estado.

En declaraciones a Canal N, explicó que las organizaciones que integran la alianza realizaron diversas reuniones antes de alcanzar un acuerdo que permitió presentar candidaturas conjuntas para ambas cámaras del Parlamento.

Nieto consideró que el país requiere un Congreso con capacidad de ejercer control político y afirmó que una mesa directiva encabezada por la oposición ayudaría a evitar una eventual concentración de poder y posibles “derivas autoritarias”.

Además, señaló que el nuevo gobierno tiene una importante influencia en instituciones como el Tribunal Constitucional, la Fiscalía de la Nación, la Junta Nacional de Justicia y la Defensoría del Pueblo.