El excandidato presidencial y presidente del Partido del Buen Gobierno, Jorge Nieto, señaló que el gobierno de Keiko Fujimori no avanza en la dirección correcta; sin embargo, consideró necesario darle tiempo para que la gestión se consolide.

“Yo soy prudente, hay que esperar, hay que darle tiempo. Estamos viendo que las cosas no van en la dirección adecuada, pero hay que darles tiempo para que se asienten y puedan demostrar lo que tienen”, manifestó durante la presentación de candidatos en Arequipa para las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

En entrevista con medios de comunicación, volvió a deslindar cualquier vinculación con el fujimorismo, asegurando que, de ser así, no se habrían presentado en coalición con las bancadas de izquierda para la mesa directiva de ambas cámaras del Parlamento.

En otro momento, expresó su expectativa de que el Ejecutivo tome las acciones necesarias frente al fenómeno de El Niño. “Estamos viendo un gobierno que tiene dificultades para empezar a caminar. Yo espero que lo haga, porque tenemos un fenómeno muy importante, El Niño Costero, que debemos enfrentar con eficacia. Además, existe una urgencia en todas las ciudades del Perú: el asedio de la delincuencia”, precisó.

Respecto a la propuesta de retornar a la unicameralidad, Nieto señaló que esta se abordará cuando se abra un debate sobre posibles reformas políticas.

“La unicameralidad fue un invento de (Alberto) Fujimori; lo hizo para controlar más fácilmente al Congreso. En algún momento habrá una discusión sobre el régimen político y la reforma política, y ahí se verá ese tema también”, puntualizó.

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