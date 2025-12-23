El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, realizó este lunes una breve escala en Lima como parte de su viaje rumbo a Ecuador, donde tiene previsto reunirse con el mandatario de ese país, Daniel Noboa.

Durante su paso por la capital peruana, Kast sostuvo una reunión con el ministro de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela, en un encuentro de cortesía en el que se abordaron temas de interés bilateral.

#NoticiasTorreTagle | El canciller Hugo de Zela saludó al presidente electo de Chile, José Antonio Kast, durante su escala en Lima rumbo a Ecuador. En el encuentro de cortesía, el líder chileno confirmó que su primer viaje internacional en 2026 será al Perú. Asimismo, el… pic.twitter.com/6EThGztKHn — Cancillería Perú🇵🇪 (@CancilleriaPeru) December 23, 2025

Encuentro con la Cancillería peruana

A través de un comunicado difundido en su cuenta oficial en X, la Cancillería del Perú informó que la reunión permitió reafirmar la voluntad de ambos países de fortalecer la cooperación en asuntos clave.

“En el encuentro de cortesía, el presidente electo de Chile confirmó que su primer viaje internacional en 2026 será al Perú”, señaló la Cancillería.

Asimismo, se indicó que durante la conversación se resaltó la importancia de mantener un trabajo conjunto y coordinado para enfrentar desafíos comunes como la inseguridad y la migración irregular.

Visita breve antes de continuar su agenda internacional

La presencia de Kast en Lima se dio únicamente por algunas horas, antes de continuar su desplazamiento hacia Ecuador, donde cumplirá actividades oficiales. No obstante, la escala permitió marcar un primer acercamiento formal con las autoridades peruanas tras su elección.

Desde el Ejecutivo peruano se destacó que esta visita de tránsito reafirma el interés del próximo Gobierno chileno en mantener una relación fluida con el Perú y avanzar en una agenda de cooperación bilateral.