El general (r) José Baella, exjefe de la Dirección Contra el Terrorismo (Dircote), sostiene que el titular del Ministerio de Trabajo fue parte de aquellos jóvenes “ideologizados” por el terrorista sanguinario Abimael Guzmán. Asegura, además, que algunos miembros del Gabinete que encabeza Guido Bellido guardan simpatía por Sendero Luminoso. Sus argumentos los expuso en esta entrevista.

Menos de dos meses pasaron desde que Pedro Castillo asumió las riendas del país. ¿Qué aciertos o desaciertos identifica?

Si bien es cierto asumió el mando del país, la preocupación que siempre he tenido es que está ejerciendo ciertas directivas que le está dando la razón a Sendero Luminoso y al Movadef. Un claro ejemplo es esta situación de trasladar a los presos por terrorismo a otro penal, y con eso está contribuyendo a que se reorganice Sendero y pueda -nuevamente- realizar su segundo Congreso.

¿Son creíbles los alegatos del ministro Iber Maraví sobre que no tiene ningún tipo de vínculos con la terrorista Edith Lagos?

Veinte años atrás de haberse iniciado la lucha armada en 1980, el terrorista Abimael Guzmán preparó todas las condiciones para politizar e ideologizar a toda una juventud de Ayacucho, entre los cuales, estaba el actual ministro de Trabajo. Él ha sido mencionado en varios atestados. Hay que pensar que los detectives, es decir, la Policía de investigación, resumieron con el atestado todas sus indagaciones, sobre la base de capturas, testigos y otros indicios.

Pero nada de eso lo responsabiliza. Él no ha sido sentenciado...

Está bien (Maraví) no ha sido sentenciado, pero está impregnado con el pensamiento ‘Gonzalo’ en la cabeza. Prueba de ello es que a través del tiempo participó en varios hechos que lo vinculan en esos atestados y, vale decir, el del año 2004, cuando era perteneciente al Conare, que está conformado por Sendero Luminoso.

¿Por qué el señor Maraví se salvó de alguna sentencia?

En esa época no existía el código procesal penal, no había la tecnología que hay ahora, estamos hablando del año 1980. No sé por qué no se le siguió un proceso.

¿Qué piensa sobre el premier?

La elección del señor Bellido ha sido una elección partidaria, dentro de los canones de los cuadros que tiene Perú Libre. Pienso que, y todos lo hemos visto en la prensa casi a diario, es una persona que tiene bastante simpatía por la organización terrorista Sendero Luminoso. Hemos visto las declaraciones que ha hecho a favor o tratando de elevar la condición de una delincuente terrorista como Edith Lagos, que hizo mucho daño en la zona de Huamanga.

¿Estuvo en algunas actividades proterroristas?

En la Dircote no teníamos información exacta sobre eso, pero las declaraciones que él hace a una periodista en Cusco demuestran claramente su simpatía. Por eso mismo, el Ministerio Público ha abierto investigación y él tiene que deslindar.

¿Qué significaría que Bellido, Guillermo Bermejo y Vladimir Cerrón hayan estado reunidos con los Quispe Palomino?

Se presume que hubo reuniones, estas reuniones han tenido como finalidad una estrategia. Esa estrategia va amarrada con lo que declaró la camarada Vilma, que es la conformación de un Frente Único Democrático Socialista. ¿Eso qué significa? Todos los extremistas y los de izquierda moderada formarán un solo frente. Lo peligroso es que exista un proyecto político -como lo advirtió Bermejo- para que se queden en el poder.

¿Podemos creer en la inocencia del señor Bermejo y en su simpatía por la hoja de coca?

Eso obedece a un modelo tomado de Bolivia. Ahí también se crearon las condiciones para sacar a la DEA. (...) Antes de las elecciones siempre hubo ofrecimientos a cocaleros (por parte de Perú Libre) en el sentido de que no habrá tanto control como ahora, y eso es terrible. Los beneficiados serán los traficantes de drogas.

¿Bermejo quiere tender este puente con el propósito de beneficiar a los traficantes?

Su propósito no solo es beneficiar a los traficantes, sino desmilitarizar para convertirlo en un narcoestado.

¿A qué información tiene acceso el premier?

Esa es una situación importante. Como premier tiene a cargo la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI). Como tal, tiene que informar diariamente sobre la situación política/social/económica en cuanto a los actores del terrorismo o policiales para que puedan tomar una decisión. Tiene información privilegiada, de la Dircote, Digemin y de las mismas Fuerzas Armadas.

¿Ve que peligra la lucha antiterrorista?

Sí. Su simpatía a Sendero Luminoso es evidente. (...) Como sociedad organizada tenemos que respaldar especialmente a la Fiscalía Especializada contra el Terrorismo, especialmente a la Dirección contra el Terrorismo de la PNP para que no se vea debilitada la lucha contra el terrorismo.

