La interrupción registrada en el punto KP43 del sistema de transporte de gas fue resuelta tras una jornada de trabajo coordinada entre el Gobierno y el sector privado.

El presidente José Balcázar indicó que los ductos de gas natural y de líquidos fueron reparados y están plenamente operativos.

El reinicio del transporte de gas comenzó a las 6:00 de la mañana, con un suministro progresivo dirigido inicialmente al sector transporte y a los puntos de abastecimiento más afectados. La distribución continuará de forma gradual hasta que se recupere el servicio en todo el país.

“ayer jueves a las diez y cuarenta y dos de la noche la contingencia registrada en el punto KP43 fue atendida y superada en su totalidad. Comunicamos, por tanto, que los ductos de transporte de gas natural y de líquidos se encuentran completamente reparados. y plenamente operativos”, señaló el mandatario.