El presidente de la Comisión de Inteligencia del Congreso, José Cueto Aservi, cuestionó que el Ministerio Público demore en el procedimiento para la cremación del cabecilla terrorista de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, quien falleció el pasado 11 de setiembre.

“La Comisión de Inteligencia sesiona de manera reservada, no le puedo decir si hemos citado o no a alguien por este caso. Sin embargo, nos hemos manifestado por la demora y que hasta ahora no se creme su cuerpo. Se están enviando cartas porque la Fiscalía no está actuando”, sostuvo en diálogo con Correo.

Desde la óptica de Cueto, es probable que los representantes del Ministerio Público, quienes ven el caso del terrorista Guzmán, tenga poco interés por acelerar el procedimiento por miedo o temor a acciones en su contra.

Respecto a la posibilidad de citar a su grupo legislativo a la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, no la descartó y dijo que ella “está en la obligación de acudir”, pero dijo que no podría comentar si la convocará o no al Congreso por ser un tema reservado.

Como se recuerda, el pasado jueves 22, el pleno del Parlamento aprobó la ley que permite la cremación de los restos del sanguinario terrorista. La bancada de Perú Libre se opuso a esta medida.

