El abogado defensor de Pedro Castillo Terrones, José Domingo Pérez, salió al frente para aclarar que el rechazo de la Comisión de Gracias Presidenciales, adscrita al Ministerio de Justicia (Minjus), a la solicitud de indulto no cierra la puerta a la liberación del exmandatario. Para el exfiscal, el indulto presidencial “es una decisión política en la que ya hay consensos” y la pelota está en la cancha del próximo gobierno.

Al respecto, Pérez Gómez consideró que el indulto presidencial no está descartado, ya que el Minjus declaró inadmisible, mas no improcedente.

“No ha sido declarado improcedente. Ha sido simplemente declarada inadmisible esta solicitud que se ha presentado en su oportunidad”, señaló en RPP, afirmando que el indulto se puede dar, siempre y cuando las condiciones políticas estén presentes.

El letrado recordó que candidatos presidenciales como Alfonso López Chau, Ricardo Belmont y Roberto Sánchez ya lo anunciaron como parte de su plataforma electoral, por lo que los consensos ya estarían definidos. “La voluntad política existe“, sentenció.

Afirmó que la libertad del expresidente Castillo se puede ejecutar por diversos caminos; ya sea desde el proceso judicial como de la voluntad política.

PROCESO DE PEDRO CASTILLO

Sin embargo, Pérez dejó en claro que por ahora no presentarán una nueva solicitud. Su prioridad es la defensa de Castillo en el proceso penal ante la Corte Suprema, donde busca demostrar que la condena de más de 11 años estuvo plagada de irregularidades.

“Dar a conocer a la opinión pública que todas estas afirmaciones que se vienen haciendo sobre el 7 de diciembre del 2022 no son exactas y tienen que ser obviamente corregidas”, expresó.

El abogado también rechazó de plano cualquier comparación entre el autogolpe de Fujimori en 1992 y los hechos del 7 de diciembre de 2022. Calificó esa comparación de “totalmente injusto, inexacto” y reiteró su posición de que aquella jornada no constituyó un golpe de Estado.

“La sentencia que condena más de 11 años a Pedro Castillo no hace ninguna afirmación de golpe de Estado”, precisó.