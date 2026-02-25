Este martes, José Fernando Reyes Llanos juró como nuevo ministro de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) en una ceremonia oficial. Con su designación, se integra al gabinete liderado por la presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, en la gestión del presidente José María Balcázar.

José Reyes Llanos es el ministro de Comercio Exterior y Turismo



— Canal N (@canalN_) February 24, 2026

Perfil del titular de Comercio Exterior y Turismo

El funcionario, abogado de profesión, se desempeñó previamente como director general de Justicia y Libertad Religiosa del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, cargo que ocupó desde enero de este año.

Asimismo, se desempeñó como jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica del Instituto Nacional de Salud, y en su trayectoria también figura la gerencia de licencias de la Federación Peruana de Fútbol.

Según el portal del Jurado Nacional de Elecciones, está afiliado al partido Primero La Gente – Comunidad, Ecología, Libertad y Progreso, liderado por Marisol Pérez Tello, desde 2023.

Entre sus principales tareas, el funcionario deberá impulsar las exportaciones para alcanzar un nuevo récord y llegar a la meta de US$100,000 millones.