El gobierno del presidente José Jerí volvió a postergar la presentación del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, prevista para este viernes 13 de febrero, ante la ciudadanía.

La decisión se conoció horas después de que el Congreso convocara a un pleno extraordinario para el martes 17 de febrero, en el que se debatirá la moción de censura contra José Jerí, en medio de cuestionamientos por presuntas reuniones reservadas con empresarios chinos y contrataciones tras encuentros en Palacio de Gobierno.

En la víspera, tras la sesión ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec), el Ejecutivo había anunciado que el mandatario presentaría a la ciudadanía el documento luego del Consejo de Ministros. Sin embargo, a última hora, desde Palacio de Gobierno se informó a la prensa que la exposición oficial del plan se realizará recién la próxima semana.

A inicios de febrero, cuando ya se había producido una segunda postergación, el ministro de Justicia, Walter Martínez, aseguró que la estrategia es prioritaria para el Ejecutivo, aunque su elaboración demandaba más tiempo del previsto.

La exposición del plan ha sufrido retrasos, en un contexto de creciente presión ciudadana por la ola de violencia e inseguridad que golpea al país.

Hoja de ruta

El mandatario José Jerí ha señalado que el nuevo plan será el legado de su gestión y una hoja de ruta para enfrentar la criminalidad organizada, con metas de corto y largo plazo y articulación multisectorial.

Según afirmó durante la instalación del Conasec, la estrategia busca recuperar la paz y fortalecer la capacidad del Estado para responder a la delincuencia, destacando que, aunque perfectible, constituye una herramienta necesaria para unificar esfuerzos en la lucha contra el crimen.

“Todo plan es perfectible, pero debemos tener ya una herramienta que nos unifique en esta guerra que vamos a ganar”, incidió.

Alcalde de Lima critica plan

El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, cuestionó el plan de seguridad ciudadana del gobierno, pues señaló que, tras revisarlo, encontró “generalidades” que no lo convencen.

A decir del burgomaestre de Lima, el país necesita propuestas claras y un liderazgo firme frente al avance de la delincuencia.