Ha pasado más de un mes desde que la expresidenta del Consejo de Ministros, Betssy Chávez, se asiló en la embajada de México en Lima, ante una inminente sentencia por el caso del golpe de Estado.

Mientras tanto, el Perú planteó ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) que el asilo tenga consulta previa. Sin embargo, para el presidente José Jerí, el caso de la expremier no es una prioridad para el país.

La expremier Betssy Chávez se encuentra asilada más de un mes en la embajada de México en Lima. Fotos: Julio Reaño/@photo.gec

MOTIVOS

El mandatario José Jerí fue consultado sobre si se le otorgará o no el salvoconducto a la expremier Chávez para que pueda viajar a México.

“Puede que sí, puede que no (que se resuelva con el próximo gobierno), las próximas semanas finalmente son claves. No es nuestra agenda principal. (Betssy Chávez no me quita el sueño), tal cual”, respondió.

En entrevista con el programa Siempre a las 8 del diario El Comercio, el jefe de Estado dejó en claro que la situación de Chávez Chino no es una prioridad de su gestión.

“Es una situación que se ha presentado, el hecho de que la señora vaya a un país o no con salvoconducto no me reduce la criminalidad en el país”, aseveró.

José Jerí: “Es una situación que se ha presentado, el hecho de que la señora vaya a un país o no con salvoconducto no me reduce la criminalidad en el país". (Foto: Presidencia)

POSTURA

En otro momento, el presidente Jerí cuestionó las voces que intentan elevar el caso de Chávez a una situación de Estado.

“No es un tema importante para mí, que unos sectores por protegerla tal vez, que tienen simpatía, coincidencia y la quieran proteger o ponerla como un tema de Estado, están muy equivocados”, aclaró.

Sobre la forma en que el gobierno peruano abordó la ruptura de las relaciones diplomáticas con México, el presidente Jerí destacó la importancia de cuidar la imagen internacional.

“Más allá que el frente interno que motivaría tomar una decisión o una acción política, está también el cómo nos vemos en el contexto internacional”, agregó.