El presidente interino, José Jerí, informó que el próximo gabinete de amplia base y de reconciliación nacional no estará conformado por congresistas ni por ministros salientes.

A través de un mensaje publicado en su cuenta oficial de X (antes Twitter), señaló que se priorizará la experiencia en gestión pública, el conocimiento del sector y la capacidad de diálogo en la designación de los nuevos integrantes del gabinete.

El Gabinete de amplia base y de reconciliación nacional no estará integrado por ningún congresista de la República o ministro saliente. Primará la experiencia en gestión pública, conocimiento del sector o que cuente con habilidades de diálogo y entendimiento de nuestro país. 🇵🇪 — José Jerí (@josejeriore) October 13, 2025

La propuesta del mandatario busca marcar distancia de los anteriores equipos ministeriales y promover una gestión más técnica y conciliadora.

El jefe de Estado recibió en Palacio de Gobierno al alcalde de Pataz, Aldo Carlos Mariños, con quien sostuvo una reunión de aproximadamente dos horas. El encuentro formó parte de la ronda de diálogos que Jerí viene impulsando con autoridades locales y regionales.

En la cita, Mariños le instó a renovar completamente el equipo ministerial. “Zapatero a su zapato. Ninguno de los ministros anteriores debe quedarse, deben ser nuevos. Solo así se puede limpiar la casa, si no es imposible”.