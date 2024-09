Hoy, domingo 22 de septiembre de 2024, el prófugo Vladimir Cerrón Rojas cumple 352 días en la condición de no habido. En apenas 13 días cumplirá un año sin ser aprehendido por la Policía Nacional. El exmiembro del Grupo Especial de Inteligencia (GEIN), José Luis Gil, analizó la investigación policial para dar con el paradero del líder de Perú Libre.

“Yo estuve a cargo de las investigaciones y capturas de algunos alcaldes (...) nosotros (en ese entonces) trajimos a todas las agencias, grupos de inteligencia, eso es lo que se ha comenzado a hacer, hay una primera operación positiva (...) entonces quiere decir que ellos se están acercando, pero hay que dejarlos. La (Policía de ) inteligencia no puede estar contaminada por la política, no puede recibir órdenes de la política. Lo que recibe la inteligencia es la voluntad y la decisión política, pero no la orden política de que lo haga o no lo haga”, sostuvo en una entrevista en Canal N.

Vladimir Cerrón es uno de los muchos prófugos que son buscados por la Policía, incluso su nombre está incluido en el programa de recompensas del Ministerio del Interior, mediante el cual se ofrece una cantidad de dinero por datos sobre su ubicación. Para Gil, esta cantidad de casos ha rebasado la capacidad numérica que tiene la Policía. Así también, observó que la información vertida en los medios sobre su posible ubicación y movimientos debe ser tomada con lupa.

“Se ha dicho mucho sobre la supuesta protección de Palacio de Gobierno, pero nadie ha visto las máquinas, los teléfonos donde se produce esa información, por lo cual, tenemos reservas frente a como llega la información a los medios de comunicación y autoridades”, dijo.

El exmiembro del GEIN añadió que Cerrón fue entrenado en inteligencia en Cuba por muchos años. “Además de las capacidades que tiene Vladimir Cerrón con dineros, dineros tanto de sus gestiones mal habidas y la gente que lo apoyan. Grupos que hacen política, que hacen por él”, señaló.

En su experiencia, Cerrón no estaría fuera del país debido a que correría mucho riesgo pasar por una frontera. “Salir del país, es por vía terrestre, y lo pone en alto riesgo. Terroristas y narcotraficantes han sido capturados por arriesgarse a viajar por carretera, en operaciones policiales”, expresó.

Así también, añadió que al líder del lápiz no le conviene dejar tierras peruanas, ya que tiene mucho activismo aquí, que es su principal respaldo.





PRÓFUGO DEL GOBIERNO DE DINA BOLUARTE

Cerrón es el fugitivo más longevo del gobierno de la presidenta Dina Boluarte, después del exministro de Transportes Juan Silva Villegas, que sería atribuible a Pedro Castillo.

El 6 de octubre de 2023 el Poder Judicial dictó contra Cerrón una condena de 3 años y medio de prisión por el delito de colusión en el caso del Aeródromo Wanka.

Aunque esta fecha es considerada el inicio de su condición de fugitivo, Cerrón pasó a la clandestinidad días antes.





