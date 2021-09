José María Balcázar Zelada, parlamentario de Lambayeque por Perú Libre, fue elegido ayer presidente de la comisión especial del Congreso que tiene a su cargo culminar el proceso de selección de candidatos para el Tribunal Constitucional.

MIRA ESTO | Tribunal Constitucional: qué atribuciones tiene y por qué es importante

No obstante, este ‘padre de la patria’ norteño es investigado por la Segunda Fiscalía Provincial Penal de Chiclayo, Quinto Despacho de Investigación, desde abril de 2021 por delito de apropiación ilícita de casi un millón de soles en agravio del Colegio de Abogados de Chiclayo, del cual fue decano.

La pesquisa preparatoria ha sido formalizada por el Ministerio Público el 21 de abril de este año, en la carpeta fiscal N° 2406074502-2010-4485-0. Se trata de una investigación vigente y en proceso. El fiscal responsable del caso es Carlos Osores Padilla.

HISTORIAL

De acuerdo con la documentación, el caso contra Balcázar comienza el 6 de junio de 2019, con la denuncia presentada contra el ahora legislador por dos directivos del Colegio de Abogados de Lambayeque (ICAL): Yuri Díaz Jaime, vicedecano; y Rosa Elena Pizarro Piscoya (directora de Economía).

MIRA ESTO | Brazo derecho de Vladimir Cerrón afirma que recomendó designación del jefe de la DINI

En resumen “se imputa al investigado de haberse apropiado de los ingresos del ICAL puesto que no ha bancarizado los ingresos de los diferentes rubros del Colegio, a pesar que deben ser ingresados el mismo día de su recepción”.

“La calificación jurídica de la Fiscalía señala que en el presenta caso, el investigado, en su condición de decano del ICAL, se habría apropiado indebidamente de los ingresos destinado a la entidad que representaba”, reza también el documento respectivo, al que accedió Correo.

Al respecto Balcázar dio a este diario la siguiente versión: “Eso fue hace tres años, ya no funciona. Eso afecta el principio de defensa. Que lo hayan tenido tanto tiempo ahí (en la Fiscalía) y no lo han archivado. Dígame dónde están las pruebas y yo le contesto”. Añadió que los denunciantes en este caso no representan al ICAL.