José María Balcázar asumió formalmente este 3 de marzo su rol constitucional como máxima autoridad de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú durante una ceremonia oficial realizada en el patio de honor de Palacio de Gobierno. El presidente de la República tomó posesión de esta responsabilidad estratégica que recae por mandato constitucional en el jefe de Estado.

La ceremonia contó con la presencia de la presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, junto a los titulares del Ministerio de Defensa, Luis Enrique Arroyo, y del Ministerio del Interior, Hugo Alberto Begazo de Bedoya. Estas autoridades acompañaron al mandatario en el acto protocolar que formaliza su mando sobre las instituciones castrenses y policiales del país.

Balcázar explicó que su posición como presidente implica liderar directamente las instituciones responsables de la defensa nacional. El jefe de Estado recibió este encargo con humildad y pleno reconocimiento de su relevancia para la estabilidad institucional del país.

¡Lealtad y honor al Perú! 🇵🇪 El presidente de la república, José Balcázar, fue reconocido como Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú en un acto protocolar que reafirma el compromiso con el orden constitucional y el respeto al Estado de Derecho.… pic.twitter.com/u4DgNaCp26 — Presidencia del Perú 🇵🇪 (@presidenciaperu) March 3, 2026

Resalta rol esencial de FFAA y PNP en la institucionalidad republicana

El presidente dedicó parte de su intervención a destacar la importancia histórica de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional como fundamentos del orden republicano. Balcázar subrayó que estas instituciones representan la garantía permanente de libertad, unidad nacional y paz interna en el territorio peruano.

El mandatario enfatizó que el Estado tiene la obligación permanente de apoyar y fortalecer estas instituciones militares. Balcázar precisó que corresponde exigirles disciplina absoluta en todas sus operaciones y actividades.

“Nuestras Fuerzas Armadas y nuestra Policía Nacional son los pilares fundamentales de la República desde siempre y la garantía de que el Perú se mantenga libre, unido y en paz. Por eso tenemos la responsabilidad de respaldarlas, fortalecerlas y demandar que actúen con disciplina”, afirmó el presidente.

Gobierno reafirma continuidad en seguridad ciudadana y proceso electoral

Balcázar reafirmó que su gestión mantiene la continuidad en las políticas contra la delincuencia y el crimen organizado sin modificaciones estructurales. El presidente indicó que el Gobierno trabaja para brindar estabilidad permanente en materia de seguridad ciudadana durante el periodo de mandato vigente.

El jefe de Estado garantizó que bajo su administración se cumplirá estrictamente con la organización de las Elecciones Generales programadas para el 12 de abril de 2026. Balcázar subrayó la importancia de preservar la institucionalidad electoral durante el actual contexto político nacional.

El presidente se comprometió públicamente a asegurar un proceso electoral transparente, limpio y legítimo conforme a los estándares constitucionales. Balcázar destacó que la democracia requiere instituciones sólidas que garanticen el marco constitucional para su correcto desarrollo.

“Garantizamos un proceso electoral ad portas, limpio, transparente y legítimo. La democracia no solo se proclama en forma abstracta y solamente una letra en la Constitución, sino realmente una democracia que se proclame y proteja”, declaró el mandatario durante su intervención oficial.

Mandato transitorio con trabajo permanente para dejar país fortalecido

Balcázar enfatizó el deber constitucional de fortalecer todas las instituciones nacionales para preservar el ordenamiento jurídico vigente. El presidente advirtió que sin instituciones sólidas no puede sostenerse ningún sistema democrático estable en el tiempo.

El jefe de Estado concluyó su discurso destacando el esfuerzo continuo de su equipo de Gobierno pese a la brevedad del periodo de mandato asignado. Balcázar afirmó que trabajan sin descanso para entregar un país mejor encaminado al próximo Gobierno que resulte electo.