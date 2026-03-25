El general EP (r) José Williams, candidato presidencial de Avanza País, fue ingresado en una clínica local en las últimas horas para someterse a una intervención quirúrgica.

Según lo confirmó a RPP Fernán Altuve, candidato a la Primera Vicepresidencia y al Senado por Avanza País, quien dejó en claro que se trata de una “intervención ambulatoria, no de emergencia”.

De acuerdo con su relato, durante sus viajes de campaña, Williams presentó una “molestia en la pierna”, por lo que ayer, martes, acudió a una clínica, donde le diagnosticaron una “hernia inguinal” que requirió cirugía.

“En la revisión, se señaló que sería conveniente hacer una intervención de una hernia inguinal y se ha preferido que se haga lo antes posible para cumplir con los cronogramas de los cierres (de campaña) en las distintas plazas y localidades del país. Por lo tanto, se ha establecido ese procedimiento. Es una intervención ambulatoria que no genera mayor riesgo ni problema”, expresó Altuve.