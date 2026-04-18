José Williams cuestionó la decisión del presidente de transición, José María Balcázar, de poner en pausa la compra de aviones de combate F-16 Block 70. El congresista de Avanza País consideró que una definición de ese tipo debe asumirse con una mirada de Estado y no quedar sujeta a la coyuntura política.

La discusión se abrió luego de que Balcázar explicara que su gobierno no firmará el contrato previsto para este viernes 17 de abril. Según señaló, una administración de transición no tendría la legitimidad necesaria para comprometer al país en una deuda de largo plazo.

En ese contexto, Williams sostuvo que la renovación de la Fuerza Aérea no puede quedar expuesta a cambios de criterio por el momento político. A través de sus redes sociales planteó que este tipo de decisiones se mantenga dentro de una lógica de continuidad institucional.

Postergar la renovación de nuestra flota aérea como pretende el presidente Balcázar, es atentar contra la seguridad nacional.



Las decisiones estratégicas se deben asumir con responsabilidad y visión de Estado. — José Williams Zapata (@jwilliamszapata) April 17, 2026

Como se recuerda, el mandatario había defendido su posición al señalar que el proceso no implica un incumplimiento con Estados Unidos. Asimismo, precisó que todavía no existe un contrato firmado, por lo que la decisión se limitaría a postergar la definición para el siguiente gobierno.

“Yo soy creyente de que los grandes endeudamientos del país se deben dar desde un gobierno estable producto de las elecciones. Nosotros no tenemos la legitimidad auténtica como aquellos que reciben la votación directa de la población. (...) Entiendo que hay simplemente un cronograma en el que no hay ninguna entrega de bienes ni de dinero, es una proposición de compra de aviones a Estados Unidos pero ello no significa que se haya sellado un contrato”, puntualizó.