Este domingo, el partido Avanza País - Partido de Integración Social oficializó como candidato presidencial al expresidente del Congreso José Williams. A través de su cuenta de X, la agrupación política mencionó que esta decisión se tomó durante el Congreso Nacional del partido, realizado a las 2:00 p. m. en Lima.

En el Congreso Nacional de hoy a las 2:00 p. m., Avanza País acordó democráticamente que el Gral. Williams será nuestro candidato presidencial.#AvanzaPais #Peru #importante #ÚLTIMOMINUTO #Presidente pic.twitter.com/63LABMwnGi — Avanza País-Partido de Integración Social (@AvanzaPais_Peru) December 7, 2025

El pronunciamiento tiene lugar en simultáneo con las elecciones internas mediante delegados, programadas para hoy dentro del cronograma hacia los comicios generales. Además, se da en medio de la reciente renuncia de Phillip Butters al partido y a su precandidatura presidencial para las elecciones del próximo año.

¿Quién es José Williams? Perfil del congresista y exjefe militar

José Daniel Williams Zapata es un militar en retiro y actual congresista de la República, conocido por haber liderado la Operación Chavín de Huántar en 1997. Tras su paso por las Fuerzas Armadas, inició una carrera política que lo llevó al Parlamento en 2021 como representante de Lima por Avanza País, organización con la que postuló por primera vez.

En el Congreso de la República, Williams asumió inicialmente la presidencia de la Comisión de Defensa Nacional, donde impulsó iniciativas vinculadas al orden interno y la lucha contra el narcotráfico. Un año después, en setiembre de 2022, fue elegido presidente del Congreso para el periodo 2022-2023.