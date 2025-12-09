El general del Ejército en retiro José Williams Zapata fue elegido como candidato presidencial de Avanza País para las elecciones generales de abril del 2026, en reemplazo del periodista Phillip Butters, quien renunció a la postulación días atrás. La dirigencia de la agrupación alista un plan de campaña para el también congresista y definirá esta semana el cronograma de sus primeros viajes al interior del país.

El secretario nacional de Avanza País, Armando Barrantes, confirmó en el diario Perú 21 que la campaña de Williams se iniciará en el sur del país, con Tacna como primera parada, región donde el militar en retiro cursó parte de su educación primaria. Seguidamente, se dirigirá a Puno, la misma región donde Butters fue insultado y agredido por manifestantes en octubre pasado durante una visita proselitista.

En la reunión prevista para este viernes, Avanza País también definirá al jefe de campaña y al equipo técnico encargado de difundir el plan de gobierno de la organización. Barrantes señaló que al interior del partido existe confianza en el desempeño del postulante.Asimismo, indicó que Williams “va a hacer una buena campaña” y destacó que “conoce el país profundo”, por lo que hay “mucho optimismo” respecto a su recorrido en regiones.

El dirigente precisó, además, que se mantendrá la fórmula presidencial ya anunciada en torno a Williams, con Fernán Altuve y Karol Paredes en las vicepresidencias. Con ello, Avanza País busca mostrar continuidad en su estructura de cara a la contienda electoral, pese al cambio de figura principal tras la salida de Phillip Butters.

César Combina respalda candidatura de Williams

El ambiente interno en Avanza País atraviesa momentos de tensión tras la renuncia de Phillip Butters, luego de que algunas voces señalaran al exprecandidato César Combina como uno de los responsables de ese desenlace. Ante ello, Combina salió al frente en una entrevista de Willax para rechazar esas acusaciones y atribuir el fracaso político de Butters a su propia falta de autocontrol y a la ausencia de viabilidad electoral.

Pese a la polémica, Combina aseguró que seguirá militando en Avanza País como afiliado de base y que continuará trabajando en el comité distrital de San Isidro, apoyando a los futuros candidatos al Congreso bicameral.

Al cerrar su intervención, dio su total respaldo a la candidatura de José Williams, a quien describió como un “militante antiguo” y “no un improvisado”, resaltando su condición de “héroe reconocido del Ejército Peruano” y expresidente del Parlamento.

“Soy un hombre democrático. Yo nunca vine a imponer una candidatura, solo quise competir. Y donde manda general no manda un soldado”, remarcó.