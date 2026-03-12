El presidente José Balcázar tomó juramento al nuevo titular del Minsa, quien reemplaza en el cargo a Luis Quiroz. FOTO: CAPTURA CANAL N
El presidente José Balcázar tomó juramento a Juan Carlos Velasco como nuevo ministro de Salud, en una ceremonia realizada en Palacio de Gobierno y transmitida por la señal oficial.

El funcionario asume el cargo en reemplazo de Luis Quiroz. La actividad se desarrolló sin convocatoria previa a la prensa.

Noticia en desarrollo...

