El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, siempre negó los audios con el agente de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac), Junior Izquierdo, conocido con el apelativo “Culebra”, comunicaciones que lo involucran en presuntos actos de corrupción. Sin embargo, Santiváñez sí reconoció una foto enviada al capitán de la Policía.

El selfie que el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, habría enviado al capitán PNP Junior Izquierdo. (Foto: Captura Cuarto Poder)

RECONOCIMIENTO

El programa periodístico Cuarto Poder difundió una imagen del ministro Santiváñez en su despacho, fotografía que fue enviada a “Culebra” por mensaje de WhatsApp el 16 de mayo de 2024, es decir, el día en que el titular del Interior asumió la cartera.

El haber compartido la mencionada imagen evidenciaría la gran cercanía entre los personajes antes mencionados.

Consultado por la selfie, Santiváñez la reconoció.

“La foto sí es cierta, el selfie sí es cierto, pero hay que diferenciar el selfie o la foto, de otras informaciones que pretenden atribuírseme. Nosotros jamás hemos dicho que no hayamos tenido ninguna comunicación con el capitán Izquierdo o que no haya ido al chifa, eso jamás se ha negado”, afirmó.

Capitán PNP Junior Izquierdo registró audios que ponen en aprietos al ministro Juan José Santiváñez. (Fotos: Hugo Pérez @photo.gec)

POR SU LADO

El titular del Interior reiteró que no reconoce las comunicaciones con “Culebra”.

“Siempre yo he reconocido que son cuestiones que se han dado. Lo que nosotros no reconocemos y siempre he dicho que son audios manipulados y otra información, son justamente aquellas conversaciones o aquellos chats que no forman parte de este selfie”, declaró a la prensa.

Para el abogado José Carlos Mejía, defensor legal de Izquierdo, la instantánea complicaría la situación legal del ministro del Interior, pues esta es irrefutable.

“Negó los chats, negó la voz, ¿señor ministro del Interior ahora también va a negar su foto?”, cuestionó.

Además del selfie, en los chats se encontró una fotografía del ministro Santiváñez posa con el fajín.