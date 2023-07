Luego que Pedro Castillo se victimizara y afirmara que se encuentra secuestrado hace 7 meses, el juez supremo de investigación preparatoria Juan Carlos Checkley Soria respondió a esta acusación durante la audiencia.

“Señor Castillo, le vuelvo a precisar, usted no está secuestrado. Hay una orden judicial por la que usted está con una orden de prisión preventiva”, le indicó Checkley a Pedro Castillo.

Esto ocurrió durante una audiencia pública donde Castillo intentó victimizarse al ejercer su defensa debido al recurso de tutela de derecho que sustentó junto a su abogado, Eduardo Pachas.

“Estoy secuestrado”

Pedro Castillo insistió en que se encuentra secuestrado y no tiene acceso a la comunicación. “Estoy acá 7 meses secuestrado y no me dejan tener una comunicación con mis hijos y padres, pueden quitarme la libertad pero no el derecho a comunicarme. Hay una tortura contra mis hijos y mis padres ancianos, se han construido colaboradores eficaces y me convenzo que hay una alianza entre el Congreso y los medios de comunicación”, señaló.

“Al final no van a encontrar ninguna prueba, yo no vine a robar ni estafar a nadie, solo vine a cumplir el mandato de este pueblo sediento de justicia”, finalizó.

Audiencia de Pedro Castillo