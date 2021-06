El Poder Judicial suspendió la audiencia para evaluar el pedido de impedimento de salida del país contra el excandidato presidencial del Partido Morado, Julio Guzmán, hasta el lunes 21 de junio, por decisión del juez a cargo del proceso.

El magistrado Juan Carlos Sánchez Balbuena, del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Especializada, instaló la audiencia que estaba agendada para esta mañana pero resolvió suspender la sesión debido a que la defensa de Guzmán, el abogado Javier Aguirre, cuestionó que la carpeta presentada por la fiscalía tuviera más de 400 páginas y no las 33 que aseguró fueron ofrecidas en un inicio.

“Resulta que son 433 páginas. Materialmente es imposible leerlos en uno o 5 minutos”; indicó el abogado.

En respuesta, el fiscal del equipo especial Lava Jato Hamilton Montoro, quien tiene a su cargo las investigaciones contra Julio Guzmán, aseguró que gran parte de la carpeta eran las declaraciones completas de Jorge Barata y Marcelo Odebrecht, de las cuales solo tiene planeado usar algunas preguntas vinculadas al caso específico.

Sin embargo, el juez de investigación preparatoria consideró necesario, a pesar de esta precisión, que se le otorgue un plazo adecuado a la defensa del político para que pueda prepararse.

Debido a esto, decidió suspender la audiencia ya instalada y continuar el lunes 21 de junio a las 10 a.m.

La investigación contra Julio Guzmán se originó en respuesta a la denuncia presentada por el ciudadano Carlos Huerta Escate, quien se refirió a una nota periodística del 2019, en la que el entonces congresista del Frente Amplio, Humberto Morales, pidió al Ministerio Público investigar a Guzmán por una presunta entrega de US$ 400.000 de Odebrecht.

“Si hay información financiera sobre esos 400 mil dólares que recibió Julio Guzmán, ese dinero no pudo cargarse en una mochila. Pero, imagínense que con Alan García se habló de 200 mil dólares y miren todo lo que se ha encontrado. Pedimos al Ministerio Público haga su papel en el caso del ‘moradito’ porque no puede ser que no se le toque”, dijo Morales a Exitosa el 30 de enero del 2019.