El presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), Julio Velarde, expresó su preocupación por la disminución en la influencia de las opiniones técnicas del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en las decisiones de gobierno, especialmente tras la aprobación de los retiros de fondos de las AFP.

Durante sus declaraciones, Velarde señaló que, anteriormente, el criterio del MEF era respetado, pero que ha perdido relevancia en los últimos años.

“Antes la opinión de MEF usualmente era respetada y dejó de ser escuchada tras varios retiros aprobados de AFP. No me sorprende tanto”, afirmó.

El economista enfatizó que, sin bases técnicas, la gestión pública se ve afectada. “Sin criterios técnicos a la larga no se puede tener un buen gobierno. Que sea una opinión técnica y no un capricho del Ministerio de Economía. Debería tenerlo más en cuenta y discutirlo”, agregó.

Perspectivas económicas y preocupaciones institucionales

En otro momento, Velarde mencionó que el BCRP ajustó su proyección de crecimiento del PBI para 2025, reduciéndola ligeramente a 3,1%, debido al menor desempeño de los sectores minería e hidrocarburos.

Asimismo, reveló que el Banco Central no fue consultado sobre propuestas legislativas que buscan modificar la elección del directorio de las cajas municipales.

Criticó, además, la posible participación de la Confederación Nacional de Comerciantes (Conaco) en estos procesos, señalando que la institución “no tiene mucho peso” en la actualidad.

“Conaco queda acá muy cerca el Banco Central y es una institución que tenía algún peso en los 70s. No sé quién maneja CONACO, no es broma lo que estoy diciendo. En los 90 ya no recuerdo a nadie mencione el nombre”, comentó.

Finalmente, Velarde resaltó la importancia de que los directores de las cajas municipales sean profesionales y advirtió sobre los riesgos de la politización en estas entidades.