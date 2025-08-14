El presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), Julio Velarde, se pronunció sobre la reciente medida judicial que ordena prisión preventiva contra el expresidente Martín Vizcarra, investigado por presuntos actos de corrupción en los casos Lomas de Ilo y Hospital Regional de Moquegua.

Vizcarra fue sentenciado por el Poder Judicial a cumplir cinco meses de prisión preventiva. La decisión fue emitida por el juez del Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, Jorge Chávez Tamariz, quien consideró que existe peligro procesal y riesgo de fuga, así como un comportamiento cuestionable del acusado.

En declaraciones a la prensa, Velarde señaló que la medida judicial no tendría un impacto económico relevante, pero sí afecta la percepción internacional del país.

“No creo que afecte mucho, pero da una imagen de un país con problemas”, sostuvo el titular del BCRP.

La prisión preventiva fue dictada este miércoles, luego de que la Fiscalía solicitara esta medida cautelar como parte del proceso que investiga supuestos sobornos recibidos por Vizcarra cuando era gobernador regional de Moquegua.

Según la tesis fiscal, estos pagos ilícitos habrían estado vinculados a las adjudicaciones para la construcción del Hospital Regional de Moquegua y del proyecto Lomas de Ilo.

Durante la audiencia, el juez Chávez Tamariz destacó que la conducta procesal del exmandatario generaba preocupación, citando incidentes que evidenciarían una actitud poco colaborativa con las diligencias. Asimismo, indicó que las evidencias presentadas sustentaban la necesidad de asegurar su presencia en el proceso.

Por su parte, Martín Vizcarra ha negado reiteradamente las acusaciones y, a través de sus redes sociales, afirmó que la decisión judicial fue prevista por él con anticipación.