La Sala Penal Especial de la Corte Suprema decidió absolver al general retirado Manuel Lozada Morales, quien había sido acusado de participar como coautor en el delito de rebelión durante el golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.

La resolución se tomó luego de determinar que no hay elementos probatorios que demuestren su intervención directa en el acuerdo ilícito impulsado por Pedro Castillo y su círculo más cercano.

Lozada, entonces jefe de la VII Región Policial Lima, fue acusado de disponer el despliegue de más de 400 efectivos de la Unidad de Servicios Especiales (USE) para cercar el Congreso, bloquear el acceso de los legisladores y brindar protección a viviendas relacionadas con el entorno presidencial.

No obstante, el juzgado concluyó que las pruebas ofrecidas no resultan suficientes para establecer una responsabilidad penal en su contra.

El tribunal precisó que, aunque Lozada mantuvo comunicaciones con el entonces ministro del Interior, Willy Huerta, tanto antes como después del mensaje presidencial del 7 de diciembre, no se demostró que dichas coordinaciones buscaran específicamente paralizar el funcionamiento del Congreso o llevar a cabo un alzamiento armado.

Entre los elementos evaluados figura un pedido de Huerta a Lozada para retirar las rejas de acceso a la Plaza Mayor, con el objetivo de permitir el ingreso de simpatizantes de Castillo. Lozada se negó a cumplir esa disposición al considerar que contravenía el plan operativo vigente para ese día. Esta negativa resultó determinante para descartar su presunta participación en los hechos que se le atribuían.