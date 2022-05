Karelim López: “Le voy a mandar la factura al presidente para que se acuerde lo que ha comido”

La empresaria Karelim López señaló que enviará la “factura” al presidente para que le pague por lo que comió en la fiesta de cumpleaños que le organizó en Palacio de Gobierno en octubre del año pasado.

En declaraciones a Panorama, la lobista, quien es colaboradora del Ministerio Público, afirmó que Bruno Pacheco le dijo que cada ministro daría una cuota para la fiesta y le dio 5 mil soles en efectivo como adelanto.

“Los ministros iban a dar una cuota cada ministro, Bruno Pacheco me dio cinco mil soles en efectivo, y el resto que era el chancho al palo que es lo que le cobro al presidente, le voy a mandar la factura al presidente para que se acuerde de lo que ha comido. Se comió chancho y no me pagó”, expresó.

En otro momento, López Arredondo reveló que el presidente de la República, Pedro Castillo, le habría dicho al exsecretario general de Palacio de Gobierno Bruno Pacheco que estaba dispuesto a cerrar el Congreso solo para que él se tranquilice, antes que se inicien las investigaciones en su contra por las presuntas presiones que habría ejercido en altos mandos de las Fuerzas Armadas para conseguir ascensos.

La también colaboradora eficaz de la Fiscalía mencionó que Pacheco encaró al jefe de Estado, pues él fue quien le habría pedido que realice estas presiones y no se quería hacer responsable de ello.

“Él (Bruno Pacheco) no tenía que ver, le decía (al presidente Pedro Castillo): ‘he cumplido órdenes, me has pasado las órdenes de tus amigos los chotanos’ (...) para pasárselas al general Vizcarra, de transportar el pedido’ y le decía: ‘asúmelas tú. Qué va a pasar conmigo si renuncio, qué va a pasar con el Congreso’”, señaló en una entrevista con Panorama.

