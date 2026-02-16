La congresista Karol Paredes, de la bancada Avanza País, arremetió contra el presidente José Jerí por las continuas postergaciones en la presentación del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana. La parlamentaria cuestionó la falta de seriedad del Gobierno para enfrentar la delincuencia que afecta diariamente a miles de peruanos.

La estrategia gubernamental contra el crimen organizado fue discutida por el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec) el pasado jueves 12 de febrero. Sin embargo, cuando se esperaba su validación oficial al día siguiente, Palacio de Gobierno anunció un nuevo aplazamiento indicando que “será presentado la próxima semana”.

Critica acciones del Gobierno

A dos días de realizarse el Pleno extraordinario, la legisladora señaló que si Jerí supera este proceso constitucional debe concentrarse exclusivamente en dos tareas. Estas son garantizar el desarrollo de las elecciones generales y asegurar la seguridad interna del país.

Con estas declaraciones, Paredes dejó en evidencia su total disconformidad con el desempeño de la actual administración. La congresista manifestó que las acciones realizadas hasta el momento carecen de efectividad real.

“Lo que se ha venido haciendo respecto al tema de la inseguridad es un show y eso también es una muestra, que esta gestión es producto de la improvisación”, indicó la parlamentaria a Canal N.

Este martes 17 de febrero, el Congreso definirá el futuro de José Jerí en una sesión extraordinaria que podría redefinir el panorama político nacional. El pleno está convocado para las 10 de la mañana en uno de los auditorios del Palacio Legislativo, con las siete mociones de censura como único punto de agenda.

La votación se realizará sin tablero electrónico, por lo que los congresistas podrían emitir su voto a mano alzada o de viva voz. Según el reglamento, el quórum se calcula sobre la base de los congresistas presentes, lo que abre la posibilidad de que Jerí sea censurado con una cifra menor a la mayoría absoluta del pleno.