La presidenta de la República, Keiko Fujimori, sostuvo que el país necesita medidas concretas para retomar los proyectos de infraestructura que permanecen detenidos.

Durante una actividad oficial en Junín, señaló que su Gobierno ha encontrado miles de obras paralizadas y consideró que la decisión política es fundamental para avanzar con su ejecución.

“Lo que ha faltado es decisión política. Con este gobierno hemos hecho un anuncio muy importante, un presupuesto adicional el próximo año de dieciocho mil millones de soles para que no haya excusas que las obras se hagan”, declaró tras participar en la inauguración de trabajos de infraestructura hídrica.

Las obras inauguradas en Usibamba comprenden seis reservorios, dos cochas y aproximadamente un kilómetro de canal de regadío. Fujimori felicitó al ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, y a su equipo por estos trabajos, que buscan contribuir a la actividad agrícola frente a los efectos de las sequías asociadas al fenómeno El Niño.