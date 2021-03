A pocas semanas de las elecciones presidenciales, Keiko Fujimori nos recibe en su departamento. Se sienta en su sofá, cruza las piernas e indica sentirse apenada por la salud de su padre Alberto Fujimori, quien entonces acababa de ser internado en una clínica. Prendemos la grabadora.

¿Señora Keiko, esta sí será la última elección en la que usted postule a la presidencia?

Vamos a ver cómo nos va en este proceso. Sin duda, después de este cargamontón que nos han hecho en estos tres últimos años, tres ingresos a prisión enmarrocada con chaleco de detenida, estar en el primer pelotón de arriba (de las encuestas) para nosotros es importante.

Si no gana, ¿volverá a postular en el 2026?

No sé; creo que mi labor será continuar con la consolidación y el fortalecimiento de nuestro partido. Vamos a ver cómo nos va y más adelante podremos conversar, después del 11 de abril.

¿Cuánto le ha cambiado la cárcel?

He estado 16 meses en prisión (...), cualquier persona que atraviesa una situación difícil y complicada, cambia. Me he acercado a Dios y a mi familia. He aprendido a valorar las cosas simples de la vida y salí con más fuerza y esperanza.

Su abogada reveló que usted se bañaba con una jarrita de agua, ¿Ha pasado por más momentos así de duros en prisión?

He pasado varios momentos duros y no le deseo a nadie lo que me ha tocado vivir. Fue muy difícil pasar la Navidad sin mis hijas. Otro momento doloroso fue cuando perdimos la apelación.

¿Y cómo era la situación carcelaria?

Era una celda, en la que, entiendo, también estuvo la señora Nadine Heredia. Se ubica en el área de prevención, donde estaban todos los nuevos ingresos y hay dos salas de castigo. (...) Me abrían la celda de 6:00 de la mañana y las chicas de prevención salíamos a limpiar las áreas comunes. A las 6:00 de la tarde nos encerraban. Me permitían, al comienzo, caminar en un patio de más o menos cinco por tres metros. Los días de visita comía con mi familia y otros días comía de la paila.

En base a su experiencia, en un posible gobierno suyo, ¿usted cambiaría estas condiciones carcelarias?

Se tienen que construir cárceles y deshacinar. Tiene que haber nuevamente la posibilidad de que los internos estudien carreras universitarias, ya que con la aprobación de la nueva Ley Universitaria se puso una exigencia de clases presenciales muy altas, y eso eliminó los estudios en las prisiones.

A raíz de su caso, entre otros, ¿usted cree que la justicia está politizándose?

Creo que se está judicializando la política, y eso es algo peligroso. Confío en que estas elecciones sean imparciales y no intenten suspender a nuestro partido.

¿El Equipo Especial ‘Lava Jato’ está politizado?

Creo que en nuestro caso, tienen una obsesión. (...) Lo más extraño de todo son las restricciones que están pidiendo para mí, como no comunicarme con mi esposo, con mi defensa, y menos emitir mensajes a través de mis redes sociales. Están pidiendo impedirme comunicarme con la prensa. Todo esto vulnera mi posición como candidata. Y quiero señalar que antes del 2017 el tema de los aportes no estaba prohibido, así que para nosotros esto es una barbaridad jurídica.

Pero en su caso no se reportaron aportes de su campaña a la ONPE...

Bueno, recién se ha aprobado la ley para penalizar los aportes y financiaciones a partidos políticos que no se declaren. Antes, nada de esto estaba sancionado y, lamentablemente, somos cinco partidos políticos acusados como organización criminal. Eso vulnera y delimita la democracia.

En un eventual gobierno suyo, ¿va a mantener la independencia del Equipo Especial ‘Lava Jato’?

Seré muy respetuosa de la independencia de poderes, quisiera que eso quede muy claro.

¿Se arrepiente de haber apoyado a Martín Vizcarra a llegar al Gobierno?

Creo que a todos los peruanos nos ha causado una profunda decepción. Había la esperanza de que un hombre provinciano trabaje por el desarrollo de nuestro país, que genere la unidad de los peruanos, pero, lamentablemente, nada de eso sucedió.

¿Cree que la presidencia de Manuel Merino fue inconstitucional?

No. La presidencia de Manuel Merino fue constitucional, como es la presidencia de Francisco Sagasti.

¿Pier Figari y Ana Vega la asesoran en esta campaña?

Yo no puedo comunicarme con ellos. Tengo restricciones para comunicarme con los coinvestigados.

¿Cuándo fue la ultima vez que vio a Kenji Fujimori?

Cuando me fue a visitar a prisión. Él fue una vez a la Prefectura y dos veces al penal de Chorrillos. Más o menos en noviembre del 2018.

¿Le duele que él no apoye su candidatura abiertamente?

Estamos distanciados y yo respeto el espacio que se está dando. Creo que cada persona necesita su tiempo y espacio para poder asimilar los hechos sucedidos en nuestras familias.

¿Cuánto influye su papá en su campaña presidencial?

No lo puedo ver, porque las prisiones están cerradas. Pero puedo hablar por teléfono, él siempre me llama. Ahora está en la clínica y quiero ir a verlo. Para mí es motivo de alegría saber que cuento con su respaldo político, y él es mi consejero.

¿Le pide consejos para su campaña?

Mi papá me da consejos políticos, somos políticos.

Por ejemplo, ¿qué le ha aconsejado?

(Risas). No, no, no. No le voy a comentar, pero yo le cuento que la gente recuerda los programas sociales y la credibilidad que tienen mis mensajes cuando hablo de cifras, porque mi padre hizo muchísimas obras a nivel nacional.

Y sus consejos vienen con una cuota de él en el Congreso...

(Risas). Sí, él ha recomendado a algunas personas, pero finalmente es el Congreso de Fuerza Popular quienes los eligen.

¿Qué la diferencia de Hernando de Soto o Rafael López Aliaga?

Primero, la edad. Segundo, que soy mujer. Tercero, que he recorrido el país muchísimas veces desde hace casi 30 años, porque he viajado por nuestro país cuando era primera dama, congresista y luego como presidenta del partido. Con el señor López Aliaga nos pueden identificar la defensa de la vida y la familia, pero definitivamente la gran diferencia está en las formas. Nosotros somos respetuosos de los medios de comunicación, de los que discrepan de nuestro pensamiento, y somos tolerantes con las minorías. En el señor López Aliaga veo mucha agresividad, y mucha violencia verbal.

Y en el caso del señor De Soto...

Yo le agradezco al señor De Soto el apoyo que me dio y le deseo mucha suerte. Creo que la diferencia está en que nosotros tenemos un partido político organizado, con bases a nivel nacional. Él está en un partido nuevo que ha tenido que armar en los dos últimos meses.

¿Qué riesgo representaría para usted que Yonhy Lescano y Verónica Mendoza pasen a una segunda vuelta y sean posibles presidentes?

Para mí, el señor Lescano representa el populismo y la señora Verónica Mendoza representa la izquierda radical. Ambos son un peligro y un salto al pasado.

¿Qué propuestas tiene para reactivar la economía?

Lo que proponemos es Perú Abierto, basta ya de cuarentenas que no han servido de nada. No se utilizó el esfuerzo, tiempo y sacrificio de los peruanos para construir hospitales, implementar camas UCI, construir plantas de oxígenos, nada de ese tiempo se utilizó (...), en los temas económicos tenemos que tener bien claro que el problema no es la actividad económica, sino la aglomeración. ¿Qué es lo que hacen en otros países? Permiten que los supermercados funcionen 24 horas, porque con eso evitas que haya colas...

En caso de tener una tercera ola por el COVID-19, ¿seguirá apostando por Perú Abierto?

Por supuesto. Y nosotros rechazamos esta última medida del presidente Francisco Sagasti, que ha puesto restricciones en Semana Santa. Esas restricciones lo que generan son aglomeraciones.

¿Cómo piensa aumentar las inversiones en el país?

Las inversiones se promueven generando confianza. El motor de la economía depende de un 80% de la inversión privada y un 20% de la inversión pública. ¿Cómo hacemos para motivar y convencer a que los inversionistas apuesten por nuestro país? Teniendo reglas claras, como el defender la Constitución, sobre todo el capítulo económico. Ahí están definidas bien claras las reglas que los empresarios quieren.

¿Cómo hará su gobierno para evitar que siguen entrando extranjeros ilegalmente al país?

Tendremos una política migratoria más estricta, porque nuestras fronteras son una coladera y deben ser cuidadas por las Fuerzas Armadas. Están entrando en la zona norte, pero también a la fuerza por Madre de Dios, eso es inaceptable. En segundo lugar, si alguien comete un delito, tiene que ser expulsado de manera inmediata.

¿Quién sería su premier y ministro de Economía?

Nosotros haremos una convocatoria muy amplia (...), la convocatoria de un futuro Gabinete será multipartidaria y va más allá del fujimorismo, una militancia o de una participación dentro de nuestro grupo. Tenemos la obligación de formar un gran equipo técnico y resolver los problemas desde el primer día.

¿Pero tiene algunas opciones para esas carteras?

Sí te puedo comentar que el jefe del plan de gobierno es el señor Nano Guerra García y que en los temas macroeconómicos nos acompaña Jorge Baca Campodónico.

¿Qué megaproyectos serán prioridad en su gestión?

Carreteras, hospitales, reservorios y tres mil colegios.

¿Algún megaproyecto en particular, que sea de prioridad?

Perdón, agua y desagüe para nuestro país. Hay carreteras de penetración hacia el interior de nuestro país. Por ejemplo, una que se esta avanzando es la carretera Sayán-Oyon-Yanahuanca, que es paralela a la Carretera Central (...). Más importante que un megaproyecto es trabajar por recuperar la calidad de vida de los peruanos, y esto se logra con obras que lleguen a todas las ciudades.

Actualmente hay poca presión tributaria por la crisis y por la informalidad ¿Cómo piensa reducir o cambiar esta situación?

Vamos a crear la Comisión Nacional para la Formalización (Conafor).Tenemos que cambiar nuestro pensamiento de combatir la informalidad por construir la formalidad; eso significa que no podemos poner multas e ir cerrando los negocios de la gente. Planteamos dos años de tributación cero para que ellos puedan empezar y acompañarlos en su crecimiento (...). La Conafor será una institución adscrita a la PCM y transversal a diferentes ministerios.

